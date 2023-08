La Juventus è ora in piena modalità "ultima settimana di mercato". Come racconta Tuttosport, l'efficace duo composto dasta vigilando con attenzione, cercando opportunità che siano compatibili con le restrizioni finanziarie imposte dal bilancio. Al contempo, il club sta accelerando gli sforzi per ridurre ulteriormente la rosa in vista della consegna al tecnico. Poiché la stagione non prevede competizioni europee, si prevedono massimo 43 partite in programma. Pertanto, il tandem responsabile del mercato sta lavorando intensamente per cercare opportunità di prestito per i giovani che erano stati considerati sacrificabili ma che non hanno ancora ricevuto offerte all'altezza delle aspettative.In questi ultimi giorni di mercato, l'attenzione è rivolta alla possibilità di trovare soluzioni anche per. Solo in caso di successo in queste operazioni, la Juventus potrebbe finalizzare i trasferimenti di Holm allo Spezia e diall'Atletico Madrid. Per quanto riguarda Morata, è importante tenere presente la clausola rescissoria di 21 milioni di euro, che può essere attivata in qualsiasi momento. Nel frattempo, Frabotta ha trovato una nuova dimora in Serie B con il Bari.