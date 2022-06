Mezz'ora di gioco ieri sera per Alvaro Morata nella sfida di Nations League contro la Repubblica Ceca. Dopo il pareggio ottenuto con il Portogallo, anche a Praga la Spagna non è riuscita a ottenere più di un punto (2-2 il risultato finale), pur rimontando il doppio svantaggio firmato da Pesek e Kuchta grazie ai gol di Gavi e Inigo Martinez. L'attaccante della Juve è entrato in campo intorno al 60'. Questa sera, invece, sarà il turno della Francia di Adrien Rabiot, impegnata nel secondo match del proprio gruppo. Appuntamento allo Stadion Poljud di Spalato alle 20.45 per la sfida contro la Croazia.