L'attaccante della Juventus Alvaro Morata nel corso della sfida contro l'Inter ha rimediato un'ammonizione. Il cartellino giallo gli è stato mostrato dall'arbitro Irrati in occasione del contatto con Dumfries che è valso il calcio di rigore per i nerazzurri poi trasformato da Calhanoglu. Il giocatore spagnolo era già diffidato e per questo motivo sarà squalificato nella prossima sfida di campionato contro il Cagliari.