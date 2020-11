Questo il commento di Alvaro Morata nel postpartita di Ferencvaros-Juventus: "Stiamo bene, abbiamo ritrovato la strada per la vittoria ed è importante per una squadra che ha cambiato tanto. Abbiamo fatto gran prestazione con e senza palla, siamo stati aggressivi. Siamo contenti perché la Champions in trasferta è sempre difficile. La mia partecipazione al gioco nella squadra? Sì, quando nella vita si fa un percorso si imparano cose nuove, lo dissi appena arrivato che mi sentivo un giocatore più completo. Gli anni passano, non ho più 20 anni, e tutte le cose belle e meno belle che ho passato in carriera mi è sempre servito. E avevo il vantaggio di conoscere già questo club, sono molto contento di essere qua. Il secondo gol? Il calcio è così, a volte ti capitano le palle davanti alla porta, e non sempre è così facile tra tanti movimenti, ma certo il 2-0 è stato bello".

LA SQUADRA, PIRLO, RONALDO, DYBALA - "Io sto bene e giorno dopo giorno di troviamo sempre meglio fisicamente. È stato importante ritrovare la vittoria dopo un periodo così così. Nella vita c'è bisogno di sentirsi voluti e desiderati. Il gioco offensivo di Pirlo? Si nota che vogliamo la palla e vogliamo praticare un gioco offensivo. Abbiamo ancora tanto margine di miglioramento. Del mister non mi ha colpito nulla, nel senso che conoscevo già la persona che è avendoci giocato insieme. E come giocava, allena. Cristiano Ronaldo? Tutte le parole che possiamo dire su di lui sono sempre le stesse, sappiamo tutti cosa fa e cos'ha fatto. Un grande compagno, sempre a disposizione, parla tantissimo con tutto il gruppo, aiuta tutti. È il nostro giocatore più importante e speriamo che ci porti dove lui ha sempre in testa di arrivare. Dybala? Con ogni compagno è diverso, Paulo ha le sue caratteristiche e Cristiano le proprie. Io devo approfittare delle caratteristiche di ciascuno di loro per pescare le occasioni giuste, dal passaggio sul secondo palo, al contromovimento, alla profondità per raccogliere un bell'assist. Sono qua a disposizione della squadra, con certi giocatori mi adatto facilmente".