Quando Alvaro Morata segna la Juventus batte l'Inter. Questo è il dato curioso. Mercoledì però allo stadio Olimpico di Roma la Juventus avrà bisogno del miglior Alvaro Morata per battere i nerazzurri e salvare la stagione. In caso di mancata vittoria infatti per i ragazzi di Massimiliano Allegri sarebbe la prima stagione senza titoli dopo dieci anni. Il futuro del bomber spagnolo però resta ancora legato ad un filo. Ricordiamo che l'Atletico Madrid detiene il cartellino di Alvaro.



NOVITÀ - Morata contro il Genoa ha riposato per 74 minuti per essere al meglio in vista della finale di Coppa Italia. I 16 minuti giocati da Alvaro sono stati probabilmente i peggiori della Juventus in stagione visti gli innumerevoli errori individuali che hanno portato i bianconeri alla sconfitta. Morata non ne può molto in questa occasione, ma in Coppa Italia vorrà il riscatto.



MERCATO - Come riferisce calciomercato.com per il bomber spagnolo sarebbero arrivate già due richieste importanti all'Atletico Madrid. La volontà di Alvaro è quella di restare a Torino, città a cui è molto legato. Tuttavia il prezzo di riscatto è fissato a 35 milioni, cifra che la Juve non verserà e per cui chiederà uno sconto. Dipenderà tutto dall'Atletico Madrid ma per ora Alvaro ha un compito: regalare alla sua Juventus la Coppa Italia. Per convincere la dirigenza a trattenerlo a Torino.