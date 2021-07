si presentano stamattina agli ordini di Allegri, che entrambi hanno già avuto in bianconero, pronti per vivere una stagione entusiasmante. Giornata di test e di prime corse, soprattutto per lo spagnolo: Morata, infatti, si è presentato alle 8.45 al JMedical per le visite di rito prima della ripresa e poi si trasferirà alla Continassa per riabbracciare un allenatore che ha creduto fortemente in lui in passato e che lo farà ancora. Controlli già effettuati un paio di giorni fa dall'uruguagio, che passa comunque dal JMedical prima di andare alla Continassa per completare i test. Ora all'appello mancano solo Chiellini, Bonucci, Chiesa, Bernardeschi, Danilo, Alex Sandro, Cuadrado, che torneranno a disposizione dal 2 agosto.