Può partire, ma prima deve essere sostituito. Questa, in sette parole, l'attuale situazione di Alvaro, finito un po' a sorpresa al centro di undi cui negli ultimi giorni si è iniziato a parlare con insistenza. Come ben riassume Calciomercato.com, il numero 9 dellaè infatti diventato il primo desiderio diper il suo, che in cambio ha proposto Memphis Dpay.Tornato a Torino nell'estate 2020 per- opzione rinnovata nei mesi scorsi per la medesima cifra - e con un, l'ex Real Madrid non ha detto no all'ipotesi di un trasferimento, che anche la dirigenza e Massimilianosono pronti a prendere in considerazione, a patto di individuare quanto prima - come dicevamo inizialmente - un'alternativa di livello nel ruolo di centravanti (e in tal senso il nome di Depay non convince particolarmente l'allenatore livornese).A tenere banco, però, non sono soltanto le valutazioni tecnico-tattiche, ma anche quelle di natura economica che vedono necessariamente coinvolto anche l', proprietario del cartellino del 29enne. Sempre secondo l'analisi di Calciomercato.com, qualora decidesse di concludere anticipatamente il prestito di Morata, la Juve reclamerebbe la restituzione da parte dei colchoneros die si troverebbe al contempo a fare il calcolo tra la cifra che verrebbe risparmiata sul pagamento della parte restante dell'ingaggio al lordo dell'attaccante - circa 3.3 milioni - e quanto dovuto al Fisco Italiano per compensare l'interruzione dei benefici in termini di tassazione generati dalper i lavoratori provenienti dall'estero. In questo specifico caso, la Juve dovrebbe pagare alle autorità del nostro Paese una somma di poco inferiore ai 3 milioni.che andrebbero poi reinvestiti per un nuovo numero 9.Anche in Spagna, comunque, avrebbero diversi conti da fare. Il club che detiene il suo cartellino, infatti, si aspetterebbe comunque di incassare iper la seconda metà di questa stagione e per il riscatto. Una cifra che il Barcellona preferirebbe non dover versare in un momento molto delicato per quanto riguarda la sua esposizione debitoria - proiettata verso i 760 milioni di euro - e aggravata dal recente acquisto diper 55 milioni più bonus. E qui entra in scena Antoine, che i blaugrana hanno liberato in estate in prestito con unin favore dell'Atletico fissato in: esattamente la stessa cifra richiesta per cedere a titolo definitivo Morata.Tutto a posto, insomma, o quasi. Perché, riavvolgendo il nastro, manca ancora una tessera fondamentale per completare il mosaico: un nuovo centravanti per la Juve, senza il quale nulla di tutto ciò potrà verificarsi.