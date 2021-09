La Juventus è andata subito in vantaggio contro il Milan all'Allianz Stadium: ci sono voluti appena 4 minuti ad Alvaro Morata per involarsi in campo aperto e andare a realizzare l'1-0, nonché suo cinquantesimo gol con la maglia bianconera sommando entrambe le sue esperienze alla Juve. Il centravanti spagnolo in questo modo ha battuto un singolare primato:in un match che poi il Milan avrebbe pareggiato 1-1 grazie a George Weah alla mezz'ora.