Poche ore e la Juventus scenderà in campo contro il Monza, match programmato alle 15. Gli avversari odierni dei bianconeri, hanno sempre preso gol in questo campionato ad eccezione di due occasioni. Contro la Salernitana e proprio contro la Juventus nel girone di andata, con la partita che finì 1-0 per i brianzoli.