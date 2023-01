Un primo tempo surreale. Una bruttezza rara s'impossessa dello Stadium e lascia un'amarissima impressione sullache affronta oggi il. A fine primo tempo, i biancorossi sono avanti 2-0 (gol di) e avrebbero pure da recriminare: il volume di gioco è ampissimo, e prima del vantaggio era arrivata un'altra rete su un regalo imbarazzante della difesa.La Juve sembra molle, fuori fase, come se aspettasse il colpo del ko per avere l'alibi di non potersi più rialzare. Sembra l'ancor più brutta copia della partita d'andata, a tratti anche quella sbiadita del match di Coppa Italia. Tra le due, il Monza è la big, poche parole. I bianconeri si sciolgono sulla pressione di doverla ribaltare. E contro una squadra realmente organizzata, palesano tutti i propri limiti, ogni concreta mancanza.