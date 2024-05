L'ultima di campionato e l'ultima di Alex Sandro. Che incredibilmente riesce pure a finire sul tabellino dei marcatori - anche con un pizzico di fortuna, sì - nel primo tempo di, 45 minuti che la squadra di Paolo Montero, in campo con un inedito 3-4-3, ha interpretato nel migliore dei modi. Cosa sarebbe cambiato se si fosse giocato sempre così? Magari niente, magari tutto. Chissà. Ad ogni modo la stagione è finita, e pensarci non ha più senso. Ma almeno questo ultimo primo tempo non lascia insoddisfatti.