Juve-Monza asse di mercato. Nonostante la rivalità sportiva quando il presidente Berlusconi era a capo del Milan, tra le due proprietà ci sono ottimi rapporti che tradotti in chiave calciomercato significa tante operazioni messe in piedi insieme. L'ultima, è quella che ha portato Andrea Brighenti dal Monza all'Under 23 di Lamberto Zauli. Rinforzo d'esperienza per i bianconeri, che fa seguito allo scambio di prestiti a gennaio tra Marchi e Mota Carvalho, poi riscattato dai biancorossi per 4 milioni di euro. Ma anche la cessione di Mosti al Monza, che probabilmente presto potrà avere anche due classe 2003: Valentino Salducco e Pietro Saio, come riporta Tuttosport. Mercato ma non solo, perché ad agosto la squadra di Brocchi ha giocato un'amichevole contro la Primavera della Juve per confermare i buoni rapporti. E in tribuna c'era anche Andrea Pirlo.