Comunque. Almeno in apparenza. A guardare i risultati della Juve, oltre che le sue carenze che sembrano ormai strutturali, ci sarebbe tutt’altro che da ridere, eppure Max sceglie la strada dell’ironia per avvicinarsi allo snodo di Monza che, in tempi normali, preoccuperebbe il dovuto e invece rischia di trasformarsi in una trappola. Sorrisi e le solite battute e i soliti modi di dire livornesi come se (quasi) nulla fosse. Lo rivela il Corriere dello Sport.