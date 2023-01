Perché Adrienè fuori dai convocati? La paura è stata immediatamente mitigata: non c'è alcun problema fisico o alcun tipo di infortunio dietro l'assenza del centrocampista francese, in difficoltà nell'ultima uscita con il Napoli, come del resto tutta la squadra di Allegri.Nessun infortunio alla base della decisione, solo semplice turnazione. Rabiot dovrebbe tornare a disposizione della guida tecnica juventina già dal prossimo match, domenica allo Stadium contro l'Atalanta di Gasperini.