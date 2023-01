"Più che il migliore sarebbe il meno peggio, ma è l'unico che rifletta prima di passare la palla. Con lui giocherebbe meglio anche Fagioli, se Massimilianonon lo togliesse dal campo". Così La Gazzetta dello Sport giudica la prestazione di Manuelin, attribuendogli un 6 (unica sufficienza insieme a quella di Matias Soulè). Analogo il parere di Tuttosport: "Cambia l'atteggiamento della squadra, ma anche l'assetto tattico: con lui c'è più equilibrio e, considerata la mancanza di alternative, ora come ora è indispensabile". Mezzo voto in meno da parte de Il Corriere dello Sport: "Vicino al gol con un gran destro, in generale fa meglio dima ci vuole poco".Noi de ilBianconero.com, invece, gli abbiamo attribuito un 5: "Giochicchiare senza osare: a che serve?".