Ci siamo, per laè arrivato anche il momento dell'esordio in: è l'Allianz Stadium a ospitare il match valido per gli ottavi di finale, che mette i bianconeri di fronte ai brianzoli delattesi di nuovo a Torino tra dieci giorni esatti, per la sfida di campionato di domenica 29 gennaio. Una gara secca, da dentro o fuori: chi vince va avanti, chi perde si ferma. Previste alcune novità di formazione rispetto alla partita di venerdì contro il Napoli, ma anche un "cambio"... in panchina: Massimiliano, infatti, è out per squalifica e sarà sostituito dal suo vice Marco: Perin; Gatti, Rugani, Danilo; McKennie, Fagioli, Paredes, Miretti, Iling; Kean; Soulé. All. Landucci: Cragno; Marlon, Caldirola, Carboni; Ferrarini, Ranocchia, Valoti, Carlos Augusto; Ciurria, D'Alessandro; Gytkjaer. All. Palladino.