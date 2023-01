Dopo la penalizzazione e due partite di campionato senza vittorie, la Juve vuole rifarsi contro il Monza e vendicare anche la sconfitta dell'andata all’UPower Stadium, bissando il successo in Coppa Italia dello scorso 19 gennaio. Per i betting analyst in vantaggio il segno «1» a 1,57 contro il 6,25 del colpo esterno brianzolo. Nel mezzo l’opzione pareggio offerta a 3,90. Grande equilibrio invece tra Over 2.5 e Under 2.5, proposti entrambi a 1,85. Mister Allegri si affida a Federico Chiesa, il cui gol si gioca a 3,25, ma occhio anche al tris di Angel Di Maria, in rete contro Napoli e Atalanta, visto a 3,25. Fissato invece a 6 volte la posta il timbro di Gianluca Caprari, reduce da tre centri nelle ultime due di campionato.