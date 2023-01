Laospita ilin uno dei momenti più complicati della stagione e, probabilmente, della propria storia recente. I 15 punti di penalizzazione in classifica hanno allontanato i bianconeri dalle posizioni di vertice, obbligandoli a un vero e proprio cambio di passo nel girone di ritorno per provare a inseguire l’Europa. Dopo il pareggio pirotecnico contro l’Atalanta, la squadra disi presenta al giro di boa con 23 punti in classifica, uno solo in più rispetto ai suoi prossimi avversari. Il Monza, infatti, in campionato è in striscia positiva da 4 partite e, dopo aver fermato l’Inter un paio di settimane fa, sogna un altro colpaccio.Quello di domenica pomeriggio sarà il terzo incontro stagionale tra le due squadre. Il bilancio al momento è in perfetta parità, con un successo per parte. Se la gara d’andata è finita con un’incredibile vittoria dei brianzoli, i bianconeri si sono parzialmente vendicati conquistando gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Palladino cercherà di replicare l’incredibile prestazione del U-Power Stadium ma sicuramente non sarà facile. L’1 a 0 degli ospiti è infatti quotato a 17.00 (a 16.00 su Sisal). Per Betclic i padroni di casa partono nettamente favoriti con la quota a 1.54, contro il 5.95 degli ospiti. Nelle sei volte in cui le due compagini si sono affrontate nella loro storia solamente due volte è finita in pareggio. Il segno X verrebbe pagato 3.97 (3.90 per Sisal).- Dopo il lungo infortunio, Federico Chiesa è tornato ad essere uno degli intoccabili di Max Allegri. Il talento azzurro ha ritrovato il gol dopo 378 giorni e lo ha fatto proprio contro il Monza in Coppa Italia. Una sua rete domenica è quotata a 3.25, con la doppietta che verrebbe pagata 15.00. Occhio anche al possibile ritorno di Dušan Vlahović, il cui gol è quotato a 2.25 da Betclic (stessa quota su Snai).