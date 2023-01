Inizia il girone di ritorno della, e inizia dal, dalla squadra che ha strappato una vittoria storica a inizio stagione. Era metà settembre ed era tutto un altro mondo. Pre sentenza. Confuori, e con unespulso dopo 40 minuti. Insomma:spera che dalla ventesima giornata possa iniziare un'altra storia, più importante. Addirittura da 50 punti in un girone? Chissà.Juventus-Monza sarà visibile su DAZN; su IlBianconero.com, la diretta testuale del match, con pagelle, racconti, ultime notizie dall'Allianz Stadium.Allegri cambierà ancora, anche perché giovedì si ricomincia con la gara secca dei quarti di finale di Coppa Italia, contro una Lazio piuttosto in forma. Il tecnico ruoterà la difesa, così come il centrocampo. E in attacco ci sarà Kean. Leggi, nella gallery dedicata, le probabili formazioni.