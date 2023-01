Scelte forti. Importanti. "Perché poi si entra nel giro delle partite ogni tre giorni e allora c'è bisogno di tutti". Sì, proprio di tutti: ha ragione. E c'è bisogno anche di qualcuno in più, a partire dal talento di Di Maria, finalmente con continuità e finalmente tornato a illuminare i bianconeri. Sarà titolare, subito, così come gli intoccabiliE il resto? La formazione potrebbe vedere qualche sorpresa in ogni reparto, in attesa di rivedere i cavalli di razza di nuovo in campo: da una parte Dusan, dall'altra Paul. Corre, la, verso una gara che non può finire in maniera diversa: serve la vittoria, e serve subito.