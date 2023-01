Intervenuto nella sua consueta rubrica su Calciomercato.com, l'exinternazionale Massimoha giudicato l'operato di Gianlucanel match tra, attribuendogli un 6.5. Ecco il suo commento: "Il gol diè correttissimo annullarlo. Certo quando si è 7 centimetri in fuorigioco o comunque quando sono posizioni impossibili da percepire anche per l’occhio umano ci dovrebbe essere un minimo margine di tolleranza. È la mia opinione ma lui non sbaglia e fa bene ad annullare per fuorigioco di. Gestisce bene i cartellini, bravo".