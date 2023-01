Anche Filipè finito tra i peggiori del match tra. "Dicono che non sappia fare il terzino, ma non gli riesce neanche il ruolo a tutta fascia. Prestazione da incubo", scrive La Gazzetta dello Sport che gli attribuisce un 4.5. Mezzo voto in meno da parte di Tuttosport: "Responsabile sulla rete di, mai pericoloso in fase di spinta, dannoso quando deve aiutare in fase di copertura. Fuori fase,lo toglie all'intervallo per disperazione". Giudizio del tutto analogo da Il Corriere dello Sport: "Sbaglia tutto il possibile, compresi i cross che erano la sua specialità. Inesistente sul taglio vincente di Ciurria".Anche noi de ilBianconero.com non siamo andati troppo per il sottile, attribuendogli un 4: "Non ne ha più, non ne ha più da un po'. Dopo i primi scatti è lì a prender tempo. Quando il Monza va all'arrembaggio, affonda completamente".