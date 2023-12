La trasferta di Monza sarà per la Juventus una serata dura da affrontare, che può misurare il percorso dei bianconeri. Il primo passo sarà distaccarsi dagli errori del passato, visti i due ko dello scorso anno, e provare davvero di esseri diversi. Fondamentale dopo il pareggio contro la prima della classe, l'Inter, capace di rinnovare le ambizioni, anche per la possibilità di vivere 48ore in vetta alla classifica. Il campo e non solo, perché sarà anche l'occasione per parlare di mercato con l'ad brianzolo Adriano Galliani, amico di Massimiliano Allegri come ribadito in questi giorni. Su tutti, non per gennaio, ma per giugno, il nome è quello di Andrea- Servono rinforzi, soprattutto a centrocampo, e quindi la Juve è lì che andrà a investire. Dall'estate tornerà Fagioli, ma il futuro di Pogba e Rabiot è tutto da definire, così il centrocampista classe 1999 è diventato uno degli obiettivi primari data la grande stagione che sta vivendo. Giuntoli sta provando a costruire il colpo e con il Monza c'è grande margine di trattativa. Il colpo non sarà inferiore ai 25/30 milioni di valutazione, ma qualche contropartita potrà aiutare: a Monza, infatti, piacciono Iling Jr, Barrenechea, Ranocchia o Gonzalez, con gli ultimi tre che rientreranno dal prestito, sottolinea cm.com.