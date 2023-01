Come ha reso noto l'AIA tramite un comunicato ufficiale saràad arbitrare la gara tra Juventus e Monza in programma allo Stadium. Gara valida per la 20° giornata di Serie A (prima del girone di ritorno) in programma domenica 29 gennaio alle 15 allo Stadium. Gli assistenti arbitrali sanno Lo Cicero e Affatato. Il ruolo di quarto uomo è stato affidato ad Abisso. Al VAR ci sarà Fourneau coadiuvato dall’assistente al Var Longo S..