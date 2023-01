Domani, 28 gennaio, l'allenamento della vigilia è in programma al mattino. In seguito, alle 14:00, conferenza stampa di Misterdalla sala stampa dell'Allianz Stadium, come sempre in diretta su Juventus TV. Lo riporta Juventus.com.La conferenza stampa sarà visibile su Juventus TV, disponibile anche su DAZN; su IlBianconero.com, la diretta testuale dell'evento, con i video disponibili sul nostro canale Youtube per gentile concessione della società.