L'ex difensore della Juventus Paolo Montero ha rinnovato il contratto con la Sambenedettese, club di Serie C, fino al 2022. Come riporta Calciomercato.com, tuttavia, nel nuovo contratto c'è una clausola di rescissione da 50 mila euro in caso di offerta da un club di categoria superiore. Nei giorni scorsi il presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha fatto un sondaggio indiretto. Alla Samb prolungamento anche per il direttore sportivo Pietro Fusco.