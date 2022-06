Paolo Montero sarà il nuovo allenatore della Primavera. La Juventus ha ormai scelto e l'ex difensore centrale ha firmato oggi il contratto con i bianconeri. Guiderà la formazione Under 19, che tanto bene ha fatto sotto la guida di mister Bonatti, tra campionato e soprattutto Youth League. A Montero si chiederà un ulteriore salto di qualità, ma avrà in particolare il compito di tramandare il dna Juve ai giovani di proprietà bianconera.



LA FIRMA - L'ufficialità arriverà nelle prossime ore, Montero guiderà l'Under 19 a partire da questa stagione, che solo tra qualche settimana prenderà il via nel centro sportivo di Vinovo. Un passaggio formale, poi le presentaizoni e un nuovo cammino alla Juventus per l'uruguaiano. Un graditissimo ritorno per lui, che a Torino ha vissuto 275 partite e segnato 6 gol.