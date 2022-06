Sarà Paolo Montero l'allenatore della Juventus Primavera. L'ormai ex centrale bianconero è pronto a tornare a Vinovo, dove guiderà la squadra giovanile, l'anno scorso grande protagonista in campionato e Youth League sotto la guida di mister Bonatti.



Montero farà parte di una mini rivoluzione, con le caselle dei tecnici di Under 17 e Under 23 ancora da chiudere. Per quest'ultima formazione è pronto Brambilla, allenatore della Primavera dell'Atalanta.