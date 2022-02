Intervenuto in collegamento con Rtv38, l'ex tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella ha parlato anche di Dusan Vlahovic e di Krzysztof Piatek, che lo ha sostituito in viola dopo il suo passaggio alla Juve. Ecco il suo commento: "Piatek e Vlahovic sono giocatori molto diversi, con Dusan ho cercato di gestire la sua crescita... Spesso Firenze non ti dà il tempo di crescere. Ma ritengo Vlahovic una mia creatura. Piatek è un giocatore diverso, magari per 70' non lo vedi e poi ti fa gol quando meno te lo aspetti".