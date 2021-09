Domani a ora di pranzo la Juventus affronterà la Sampdoria all'Allianz Stadium per la 6^ giornata di Serie A. Un match che vedrà i bianconeri con Manuel Locatelli saldamente al suo posto a centrocampo. Ma al giocatore ex Sassuolo mister Allegri ha mandato un chiaro messaggio nella conferenza stampa della vigilia: "Locatelli sta facendo bene ma non scordiamoci che arriva dal Sassuolo dove gli obiettivi sono diversi e giocare Sassuolo-Milan è diverso da giocarla con la maglia della Juve. A livello di sforzo è maggiore, a livello fisico è maggiore, così come mentale".