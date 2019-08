Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus sta lavorando con il Monaco per riaprire la pista che porta a Daniele Rugani. Il raffreddamento delle ultime 24 ore non ha quindi scombinato del tutto i piani del club monegasco, che è ritornato all'attacco del centrale ex Empoli. Le due società stanno lavorando per trovare un'intesa.