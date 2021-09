Nessuna preoccupazione nellaper il momento difficile della, tutto sotto controllo. Lo assicura l'edizione odierna di Tuttosport, garantendo come Andreae Federico, conoscendo bene Massimiliano, sappiano perfettamente che le parole pronunciate dal tecnico in conferenza stampa e negli spogliatoi sono solo propedeutiche a dare la scossa ai ragazzi. Certo, l'inizio disastroso e fortunato non può lasciare tranquillo nessuno all'interno della società, che però hatanto nella rosa, che viene considerata di primissimo livello per qualità e profondità, quanto nell'allenatore, ritenuto in grado di aggiustare la situazione con le sue idee.