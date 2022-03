Come racconta Tuttosport, Bernardeschi manca in campo da fine gennaio: un mese a combattere la pubalgia, ora finalmente il ritorno. E vedremo quanto potrà essere decisivo da qui in avanti. Per il quotidiano, il rush finale è uno degli snodi cruciali per la stagione della Juventus e dello stesso Bernardeschi, "che da qui a maggio giocherà la propria partita su due tavoli. Il rettangolo verde da una parte e la scrivania dall’altra, dal momento che è uno dei cinque elementi in scadenza di contratto".