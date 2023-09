Come i tifosi bianconeri hanno avuto modo di scoprire ieri sera, dopo la comunicazione di anticipi e posticipi fino a gennaio da parte della, per i prossimi mesi lagiocherà molto spesso di sera, nonostante non sia impegnata nelle coppe europee. La ragione è molto semplice. Come spiegato da La Repubblica, infatti, i bianconeri attirano una grande fetta di pubblico sia in casa che in giro per l'Italia e in televisione, motivo per cui le partite fissate nelle ore più tarde della giornata risultano più appetibili anche per i. Discorso analogo per il sabato pomeriggio, tanto che per esempio contro la Lazio, subito dopo la sosta, la Juve scenderà in campo alle 15.00.