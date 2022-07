Un colpo che sembra essere sfumato nelle ultime ore, nonostante l'accordo che gli uomini di mercato bianconeri avevano raggiunto con l'entourage del calciatore. E un'incognita che resta tale sulle fasce: larischia di perdere Nauhel, beffata dall'del Cholo Simeone, che dopo un anno chiude un altro affare con l'Udinese (De Paul). L'argentino è vicino al trasferimento a titolo definitivo al Wanda Metropolitano, nonostante un principio di accordo che era stato già raggiunto tra lui e la Juventus: l'affondo dei Colchoneros, che hanno inserito nella trattativa Neuhen Perez, ha rotto però ogni equilibrio e portato l'argentino classe '98 in Spagna.Titolare della nazionale argentina, sette gol e cinque assist nell'ultima stagione con l'Udinese, Molina sarebbe stato un investimento importante sulle fasce per la Juventus. Ma evidentemente non era ancora una priorità: complice anche la permanenza di Cuadrado da quella parte e il rinnovo di contratto di De Sciglio, alla Continassa si è valutato di "ritardare" un investimento per il ruolo di terzino destro. Le fasce restano però un punto debole, attualmente, per la Juventus. Nonché il reparto in cui la situazione sembra essere più stagnante: anche a sinistra, infatti, non si registra alcuna novità sul fronte Alex Sandro e Pellegrini. E anche Cambiaso, unica faccia nuova, è stato già girato al Bologna.