Sarà Molina l'erede di Cuadrado? In attesa che dalla tempesta arrivino soprattutto risposte, la Juve continua a immaginare un rinnovamento sulle fasce. Confermato De Sciglio, così come Danilo, occhio alla situazione relativa al Colombiano: nell'ultima stagione è scattato il rinnovo automatico dopo 40 presenze, nonostante il desiderio dei bianconeri di ridiscutere la cifra pattuita.



ANTICIPARE LA CONCORRENZA - Il filo è teso e può spezzarsi, nonostante Cuadrado sia uno dei senatori dello spogliatoio bianconero. Alla Continassa si stanno dunque guardando attorno e hanno intenzione di anticipare la concorrenza su Molina. Come racconta Tuttosport, i rapporti con l'Udinese e dunque con la famiglia Pozzo possono fare la differenza. Non a caso ci sono stati già alcuni contatti tra il club friulano e il direttore sportivo Federico Cherubini. Non c'è ancora attesa, ma filtra ottimismo. L'argentino è valutato 25-30 milioni di euro.