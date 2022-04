Nahuel Molina è nei pensieri della Juventus da un po' di tempo, anche prima della rete da copertina segnata al Cagliari. Sei gol per lui, con la dirigenza che ha un motivo in più per corteggiarlo con assiduità. Se la fascia sinistra quella che ha più bisogno di essere rinforzata, la Juve si muove anche per la destra, dove ci sono già Juan Cuadrado e Danilo, entrambi over 30. E la Juventus di Cuadrado - rinnovo in vista, ma attualmente in trattativa - sa che dovrà sostituirlo presto. Molina pare il profilo giusto. Come riporta la Gazzetta, le voci arrivate dall’Argentina di un interesse dei bianconeri per l’esterno dell’Udinese hanno trovato conferma: discorso già avviato con il club friulano, con il quale si sta parlando anche di alcuni giovani che potrebbero fare il percorso inverso. Molina viene valutato 30 milioni e piace anche all’Atletico Madrid.