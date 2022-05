Nonostante il forte pressing dell'Atletico Madrid, la Juventus non ha mollato la pista che porta a Nahuel Molina, terzino destro dell'Udinese. Come riporta Tuttosport, il club bianconero ha incontrato la società friulana, con la speranza che una formula creativa possa superare la concorrenza degli spagnoli. Piace anche Udogie, sempre dell'Udinese, ma per la fascia sinistra.