Ottimismo moderato, ma pur sempre ottimismo. È un fuoco lento - per citare l'edizione odierna di Tuttosport - quello che sta scaldando la trattativa della Juve per Nahuel Molina, terzino "jolly" dell'Udinese sul quale i bianconeri sono ancora in pressing, nonostante le voci di un forte interesse dell'Atletico Madrid e dell'Arsenal. Secondo il quotidiano torinese, non è detto che Colchoneros e Gunners abbiano già operato il sorpasso decisivo. Anzi, una mossa importante potrebbe averla fatta proprio la Signora, che un paio di settimane fa a Londra ha incrociato in modo tutt'altro che casuale il Watford dei Pozzo, che sanno bene quanto sarà difficile - per loro come per lo stesso giocatore - resistere alle sirene del mercato.



Con i Pozzo, Federico Cherubini si è confrontato sull'ammontare dell'eventuale operazione e sulla possibilità di inserire nell'affare una contropartita utile a raggiungere due scopi: ridurre l'esborso economico della Juve e, allo stesso tempo, dotare l'Udinese di un calciatore giovane e pronto al salto. A questo identikit potrebbe rispondere FIlippo Ranocchia, che con i bianconeri ha appena trovato un accordo per il rinnovo di contratto. Se alla Continassa, però, decidessero di trattenerlo, l'imperativo diventerebbe quello di inventare una formula creativa per sbloccare l'affare e non far dissolvere l'ottimismo che aleggia intorno a Molina.