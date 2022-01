Intervenuto sulle colonne di Libero, Luciano Moggi ha detto la sua sulla Juve alla luce della vittoria ottenuta domenica contro la Roma. Ecco le sue parole: "La Juventus si è assicurata i tre punti senza però risolvere i suoi interrogativi, anzi aumentandoli per l'infortunio di Chiesa al quale facciamo i nostri migliori auguri. D'altra parte vincere in questo momento era quello che contava, al di là del gioco, per non perdere di vista il quartetto di testa. Per sintetizzare potremmo dire che ha vinto chi stava subendo di più per essere riuscita a sferrare a sorpresa un colpo knock-out che stordiva così tanto da fargli fallire anche l'ultima occasione di finire in parità".