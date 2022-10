L'ex dirigente dellaha ricordato il compiantoex preparatore bianconero, sulle pagine di Libero. Moggi ne parla non solo come un grande preparatore ma anche come un grande amico: "Ha lavorato con me una vita alla Juventus. Ho cercato di aiutarlo perché, grazie anche a Marcello Lippi, avevo capito che fior di professionista fosse". Durante i suoi anni a Torino, la Juventus è riuscita a vincere tutto tra cui la Champions League e salendo sul tetto del mondo con il successo nel mondiale per club.