L'ex dirigente dellaha parlato del momento dei bianconeri e fatto un pronostico sulla gara con la Lazio: "La Juventus vincendo a Verona ha trovato quanto meno continuità di risultati avendo messo insieme 5 vittorie consecutive. Come dicono in tanti le prestazioni non saranno entusiasmanti, i gol magari arrivano con il contagocce, ma la difesa tiene ed è la migliore del campionato. Vincendo i bianconeri a Verona, come a Lecce, 1-0, adesso si devono misurare con la seconda in classifica,