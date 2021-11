L'ex direttore generale della Juventus,, è intervenuto durante la trasmissione Cose di calcio, trasmissione radiofonica di RBN.L'ex dirigente si è soffermato sulla vittoria della Juve contro lo Zenit e sull'imminente sfida contro la, frenando gli entusiasmi: ​"Aspettiamo la partita contro la Fiorentina per capire il momento che sta vivendo questa squadra. Lo Zenit allo stato attuale non è un avversario attendibile. Poi che la Juve possa fare meglio di quanto ha fatto non ci sono dubbi.”.Infine, un passaggio sue sulla sua coesistenza con: "È il giocatore che può risolvere le partite. Se Allegri governa bene il centrocampo, lui e Chiesa possono giocare insieme. Ma ci vuole il centrocampo:è un buon giocatore agonisticamente valido, quello che detta i tempi dovrebbe essere".