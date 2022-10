Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Lucianoha detto la sua anche su Paul, che di fatto non ha ancora potuto scendere in campo con la maglia della. Ecco il suo pensiero: "Ha commesso un errore gravissimo di valutazione del suo infortunio al menisco. Ora smania dalla voglia di recuperare per non perdere il. Se si fosse fatto operare subito a Los Angeles, a luglio, sarebbe già tornato in campo da un pezzo. Ma come si può pensare che la terapia conservativa posso miracolosamente sanare un menisco lesionato, per di più esterno?".