L'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha commentato su Libero la prestazione della Vecchia Signora contro l'Hellas Verona vinta per 2-0. Queste le sue parole: "​Ne ha approfittato la Juventus che, battendo all’Allianz Stadium l'Hellas Verona per 2-0, si rimette in gioco per la Champions, insediandosi al quarto posto, prima occupato dalla Dea, che ha però una partita da recuperare. Bene i nuovi Vlahovic e Zakaria, entrambi a segno: hanno galvanizzato l’ambiente ridando certezze perdute". ha concluso Luciano Moggi nella sua intervista, i bianconeri sfideranno proprio l'Atalanta per la corsa alla Champions.