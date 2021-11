Intervenuto sulle colonne di Libero, Lucianoha parlato anche della prestazione messa in campo dellacontro la, con uno sguardo al match di questa sera contro il. Ecco il suo pensiero: "Sabato, una volta fiutato che la mancanza direndeva la Lazio inoffensiva, la Signora ha cercato di portarla fuori dalla propria area, attirandola in un possesso palla sterile, per poi attaccarla in ampiezza e negli spazi con violenti contropiedi, ben protetta da una fase difensiva impenetrabile costituita da Mckennie (a uomo su Luis Alberto), Rabiot (a guardia di Milinkovic) e Locatelli, fino all'ultimo difensore di ruolo, disposti per creare densità, mentre Chiesa andava a nozze con le ripartenze. Con questa vittoria la Juve raggiunge in classifica Lazio e Fiorentina e si appresta a dare battaglia per la quarta posizione. Ma difficilmente l'assenza di Immobile sarà assimilabile a quella potenziale distasera a Londra".