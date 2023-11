Le parole di Lucianosu Libero:"È un campionato che al momento non esprime un vero e proprio dominatore. Magari l’Inter, attualmente in testa alla classifica, riesce più di tutte a dare la sensazione di potersi riappropriare dello scudetto visto il gioco di squadra che esprime, perché la difesa e l’attacco sono i migliori del campionato, con Lautaro che è il capocannoniere con 12 gol. Nonostante ciò non riesce a scrollarsi di dosso la Juventus, che anzi per due volte l’ha superata in classifica, anche se solo per una notte".