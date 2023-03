Le parole di Lucianosul suo editoriale per Libero:"A S. Siro si giocherà il derby d’Italia, con l’Inter che deve riscattare la sconfitta subita con lo Spezia e la Juventus che vorrà continuare nel suo andamento positivo di risultati pur non soddisfacendo il palato degli intenditori quanto al gioco che mette in mostra. Ci sembra favorita l’Inter".