Quando si parla di lui è sempre opportuno muoversi con i piedi di piombo, ma intanto la giornata di ieri ha lasciato in dote sensazioni positive. Sì, Paulpotrebbe - il condizionale è ancora d'obbligo - essere pronto per una convocazione per il match di domenica contro l', quello che aprirà la stagione di Serie A della. Come scrive Tuttosport, nel caso del Polpo i precedenti rischiano di smorzare l'entusiasmo, se si pensa per esempio ai soli 22 minuti giocati contro la Cremonese a maggio in quella che sembrava poter essere la partita del suo definitivo ritorno e invece si è conclusa con un'uscita dal campo in lacrime per una lesione al retto femorale.- A far propendere per un moderato ottimismo, questa volta, è l'allenamento congiunto di ieri con l', che ha visto il francese sul terreno di gioco dal primo minuto (in una posizione da trequartista alle spalle di Dusan) e poi persino in versione goleador. Segnali sicuramente positivi, per uno come lui che ha chiuso la scorsa annata con 10 presenze e 161 minuti a referto. Alla Dacia Arena potrebbe esserci spazio anche per lui, almeno in panchina. E poi chissà...