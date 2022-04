Tiene banco, in casa Juve, la scelta sul futuro di Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero avrà margine di manovra e di scelta, nonostante un contratto lo leghi al club ancora per un altro anno. Secondo quanto riporta la Gazzetta: "Giorgio Chiellini è a un accordo con una squadra di Mls dal salutare l’Italia. E la supersfida con l’Argentina, che nei piani segnerà l’addio alla Nazionale, può diventare anche la sua ultima partita in Italia. Questo è l’aspetto più affascinante: le scelte".